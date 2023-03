Castlevania: Kommen bald neue Spiele? Begeisterung der Fans für Konami "motivierend"

Castlevania: Enthusiasmus ist "motivierend für Konami"

In diesem Jahr meldet sich Konami bereits mit der Silent Hill-Reihe zurück, aber eventuell folgt noch eine andere bekannte Marke:. Im Zuge des aktuellen-DLCs heißt es vom japanischen Studio, dass man die Begeisterung der Fans wahrnimmt.Seit einer Woche istund kommt bei den Fans sehr gut an. So gut, dass es Konami erreichte, wie Tsutomu Taniguchi, der Supervisor für die Castlevania-Reihe, in einem Interview mit IGN verrät. Allerdings gibt es noch keine Ankündigung, dass zukünftig wieder mehr Castlevania erscheinen wird.Seit 2014 und der Veröffentlichung vonherrscht bei Konamis einstiger Vorzeigereihe ziemlich viel Stillstand. Zwar konnte zwischenzeitlich die Netflix-Serie für Aufsehen sorgen, aber bei den Videospielen verließ sich das japanische Studio lediglich auf ein paar Retro-Sammlungen. Auf einen neuen Serienteil müssen Fans immer noch warten, aber es gibt zumindest ein wenig Hoffnung.Laut Taniguchi sei die "Aufregung und der Enthusiasmus der Fans im Internet wirklich motivierend für Konami". Man wisse auch, dass die Fans immer mehr wollen, weshalb man die Gelegenheit mit Dead Cells auf keinen Fall ausschlagen wollte. Wie es aber nun für die Reihe weitergeht, lässt Taniguchi offen. Dennoch dürften die Chancen auf ein neues Castlevania derzeit besser stehen als noch in den Jahren zuvor.Das liegt daran, dass man bei Konami auch wieder mehr am globalen Videospielgeschäft teilnehmen möchte., welches bei Blooper Team entsteht., die jeweils von anderen Studios entwickelt werden.So etwas wäre sicherlich auch bei Castlevania vorstellbar. Ob Konami aber diesen Weg einschlägt und die Reihe rund um Vampir-Lord Dracula im großen Stil zurückbringt, bleibt derweil abzuwarten.