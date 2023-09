Castlevania: Finaler Trailer zum Spin-Off der Dark-Fantasy-Animation

Castlevania: Nocturne - Revolutionäre Vampirjagd

Nach der bei Fans und Kritikern gleichsam positiv aufgenommenen Animationsserie, die zwischen 2017 und 2021 in vier Staffeln auf Netflix veröffentlicht wurde, kommt demnächst ein Spin-Off der Franchise zu uns.Am 28. September erscheint mitein Nachfolger der Dark-Fantasy-Animation mit neuer Besetzung und neuem Setting. Nach einem Teaser hat Netflix nun auch einen finalen Trailer vorgelegt.Die Ereignisse von Castlevania: Nocturne spielen während der Französischen Revolution im Jahre 1792. Hauptfiguren sind der letzte Nachkomme des Vampirjägerclans der Belmonts,, sowie die Revolutionärin. Im Trailer ist zudem die Zauberin Annette zu sehen, bestätigt ist außerdem die Vampirkönigin Erzsebet Bárthory (gesprochen von Franka Potente). Die Serie soll eine Adaption der Castlevania-Games Rondo of Blood und Symphony of the Night sein.„Die schaurig-schönen Abenteuer von Castlevania werden mit einemfortgesetzt“, heißt es vonseiten Netflix. „Nocturne ist eine fesselnde Geschichte über Liebe und Verlust und stellt eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Castlevania-Serie dar. Mit einer noch nie dagewesenen Entstehungsgeschichte von Richter Belmont, einem der beliebtesten Charaktere der Franchise.“Schon einen Tag vor dem offiziellen Start gibt es eine digitale Weltpremiere der ersten Episode: Amauf den Twitch- und YouTube-Kanälen von Netflix. Hier könnt ihr einen Einblick in Castlevania: Symphony of the Night bekommen , von dem Nocturne inspiriert ist.