Black Desert: Serverumzug und Gratisaktion zum fünften Jubiläum

Am 25. Februar 2021 hat Pearl Abyss wie angekündigt , den Spielbetrieb von Black Desert ab 69,98€ bei vorbestellen ) in Europa und Nordamerika vom langjährigen Publishing-Partner Kakao Games übernommen. Bis Ende Mai kann über die offizielle Website noch eine Übertragung der Spieldaten beantragt werden.Gleichzeitig feiert das Online-Rollenspiel sein fünfjähriges Jubiläum mit einer Gratisaktion für neue Spieler. Interessenten erhalten aktuell 100 Prozent Rabatt auf das Zugangs-Ticket via Steam sowie die entsprechende Novizen-Edition im hauseigenen Store . Die Aktion soll bis zum 10. März laufen.Letztes aktuelles Video: Odyllita Teaser