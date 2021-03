Black Desert: Neue Klasse "Seher" im Anmarsch

Im Online-Rollenspiel Black Desert ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) wird schon bald einen neue Klasse in der Fantasy-Welt mitmischen: Die Seher haben die Macht über Raum und Zeit, können sich über kurze Distanzen teleportieren und ihre übernatürliche Gabe im Kampf sowie für die Reduzierung der Abklingzeit bei bestimmten Fähigkeiten zu nutzen. Auf dem PC hält die neue Klasse am 17. März Einzug, auf PS4 und Xbox One muss man sich noch bis zum 31. März gedulden."Mit dieser Klasse wollten wir speziell eine Figur darstellen, die den Archetyp der Vorzeitlichen verkörpert und die Aufmerksamkeit unserer nordamerikanischen und europäischen Abenteurer auf sich zieht", so Jaehee Kim, Executive Producer des Black Desert-Franchise bei Pearl Abyss. "Zum ersten Mal in der Geschichte von Black Desert wird der Seher in Nordamerika und Europa vor allen anderen Regionen spielbar sein. Seine Wiedergeburt wird außerdem direkt zum Launch verfügbar sein. Wir hoffen, dass die Spieler tonnenweise Spaß mit dieser einzigartigen Klasse haben werdet!"Weitere Infos zur Seher-Klasse und Updates gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: SeherKlasse