Pillars of Eternity: Complete Edition für Switch angekündigt - 4Players.de

Versus Evil und Obsidian Entertainment haben die Pillars of Eternity: Complete Edition für Nintendo Switch angekündigt. Das Rollenspiel wird am 8. August 2019 für 49,99 Euro erscheinen - in digitaler Form.Die Complete Edition umfasst das Hauptspiel mit allen Patches/Updates (höhere Stufen-Beschränkung, mehr KI-Optionen, höhere Schwierigkeitsgrade) sowie die Erweiterungen The White March: Part I & II.Unseren Test von Pillars of Eternity auf PC findet ihr hier . Den Test der Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One findet ihr hier . Wann Pillars of Eternity 2 für PS4, Switch und Xbox One erscheinen wird, steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Complete Edition - Nintendo Switch Trailer