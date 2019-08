Pillars of Eternity: Complete Edition des Rollenspiels für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Pillars of Eternity (Switch) Screenshot - Pillars of Eternity (Switch) Screenshot - Pillars of Eternity (Switch) Screenshot - Pillars of Eternity (Switch) Screenshot - Pillars of Eternity (Switch) Screenshot - Pillars of Eternity (Switch) Screenshot - Pillars of Eternity (Switch)

Obsidian Entertainment und Versus Evil haben die Complete Edition von Pillars of Eternity am 8. August 2019 für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 15. August ein Rabatt von 20 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (39,99 Euro statt 49,99 Euro).Die Complete Edition umfasst neben dem Hauptspiel auch die beiden DLC-Erweiterungen The White March - Part 1 und Part 2 . Zusätzlich profitieren Switch-Spieler von allen größeren Updates der PC-Version (zum Test ), inklusive höherem Level-Cap, erweiterten KI-Optionen für die Gruppe und neuen Schwierigkeitsstufen.Steve Escalante, General Manager von Versus Evil, kommentiert: "Die Pillars of Eternity: Complete Edition ist sicherlich eine der umfangreichsten RPG-Erfahrungen, die Spieler auf der Nintendo Switch erleben können. Wir freuen uns sehr darauf, neue Abenteurer in der Pillars-Community mit einem Spiel mit tiefgründiger Story und einer erweiterten Welt begrüßen zu dürfen."Weiter heißt es: "In Pillars of Eternity: Complete Edition können die Spieler ihren Charakter ausbauen und ihren Helden als einen der elf Klassen innerhalb der sechs verfügbaren Rassen (Mensch, Aumaua, Zwerg, Elf, Godlike und Orlan) genau nach ihren Wünschen anpassen. Die Spieler können sich mit verschiedenen Fraktionen im Spiel mit Hilfe des Rufsystems zusammenschließen und ihre ganz eigene Geschichte durch die Begegnungen auf ihrer Reise schreiben - inklusive verschiedener Begleiter, die sich ihrem Abenteuer anschließen können. Dies ist eine Welt, in der jede Entscheidung weitreichende Auswirkungen hat und der gewählte Weg das Schicksal der eigenen Gruppe entscheiden kann.Mit strategischen Echtzeitkämpfen mit Pausensystem, zusätzlichen Nebenquests und einem epischen Universum, das es zu erforschen gilt, bietet Pillars of Eternity auf der Nintendo Switch den Spielern auch die portable Möglichkeit, ihr eigenes RPG mitzugestalten. Eine fantastische Welt, taktische Kämpfe und eine unvergessliche Storyline erwartet die Spieler - und all das kann man überall mit hinnehmen."Letztes aktuelles Video: Complete Edition - Nintendo Switch Trailer