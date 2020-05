Mass Effect Trilogy: Gerücht: Remaster soll binnen eines Jahres erscheinen

Did you read all the way to the end? https://t.co/sdtJmDUdcn pic.twitter.com/DFWPxOmvra



— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 6, 2020

Burnout Paradise Remastered (Nintendo Switch) Command & Conquer Remastered (PC) Medal of Honor VR FIFA 21 Madden NFL 21 NHL 21 Unannounced sports game An HD remake of an EA game EA Partner game EA Partner game EA Partner game EA Partner game EA Mobile game EA Mobile game"

Electronic Arts' kürzliche Aussage, dass im neuen Geschäftsjahr (also bis Ende April 2021) 14 Titel veröffentlicht werden sollen, hat die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Neben den üblichen Verdächtigen wie Madden, FIFA und NHL wurde auch ein mysteriöser "zusätzlicher EA-HD-Titel" genannt - und dabei handelt es sich laut Venturebeat.com gerüchteweise um ein Remaster der Mass Effect Trilogy Das Magazin präsentiert zwar nicht den Hauch einer Erläuterung, aus welcher Quelle die heiße Info stammen soll - Redakteur Jeff Grub scheint aber derart überzeugt zu sein, dass er noch einmal mit einem persönlichen Tweet auf seine Enthüllung in der News hinweist:Auch auf Venturebeat.com klingt die Formulierung sehr selbstbewusst:"Oh, und das HD Remaster eines EA-Spiels ist die Mass Effect Trilogy. Erwartet aber nicht, dass sie zum Start auch auf Switch kommt - zumindest nicht zu Beginn."In der kompletten Aufzählung ist übrigens seltsamerweise von einem "Remake" statt "Remaster" die Rede (Grubb korrigierte die Formulierung aber auch in einem weiteren Tweet):"Here’s how that all breaks down:

PCGamer.com fügt hinzu, dass bereits 2019 Gerüchte über einen neuen Mass-Effect-Teil auftauchten: Das könnte dafür sprechen, dass EA das Interesse daran ein wenig mit der Remaster-Trilogie anfachen wolle. Der Publisher selbst hat sich bislang nicht zu den Spekulationen geäußert.Letztes aktuelles Video: Trailer