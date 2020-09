Mass Effect Trilogy: Gerücht: Remaster-Trilogie bzw. Legendary Edition auf Frühjahr 2021 verschoben

Wolfen schrieb am 26.09.2020 um 14:24 Uhr

Nun ja, in gewisser weise stimmt das allerdings.

Habe "Mass Effect 1" damals auf der Xbox 360 auch einmal durchgespielt, und das wars dann auch.

Hatte einfach kein Interesse an irgend einem anderen Titel oder dieses Spiel überhaupt noch anzufassen. Eigentlich wenn ich mal scharf nachdenke, war das auch somit der einzige Titel aus dem Mass Effect Universum, den ich gespielt habe. Das ist jetzt 13 Jahre her.

Weiß nicht, an was es genau lag. Man wird mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber für mich hatte Mass Effect nie wirklich Wiederspielwert, was ich allerdings nicht auf die anderen Teile gleichziehen kann, da ich ja wie gesagt diese nie gespielt hatte. Ich beziehe das nur auf den ersten Teil.