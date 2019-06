Mount & Blade 2: Bannerlord: Infos über geschlossene und offene Mehrspieler-Beta - 4Players.de

Ein kleiner Kreis an Spielern kann diese Woche endlich in eine geschlossene Mehrspieler-Beta des Sandbox-Rollenspiels Mount & Blade 2: Bannerlord starten. Wie PCGamer.com berichtet, stehen dabei vor allem das Matchmaking und die Kampfsysteme im Vordergrund, wobei die Spielergruppe zunächst bewusst klein gehalten werde.Nach dem geschlossenen Testlauf soll ein offener folgen, laut PCGamer.com vermutlich passend zum Gamescom-Auftritt. Ein finales Datum gibt es nach wie vor nicht, das Statement von Entwickler TaleWorlds Entertainment macht allerdings nicht gerade Hoffnung auf einen baldigen Release:"The game is far from feature and content complete, and these early tests are very much focused on testing the game’s systems and mechanics, as well as, stability before it’s ready for a more general audience."