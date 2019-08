Mount & Blade 2: Bannerlord: Wird im März 2020 als Early-Access-Titel veröffentlicht - 4Players.de

Wie schon der Vorgänger wird auch Mount & Blade 2: Bannerlord zunächst als Early-Access-Titel erhältlich sein. Das hat Entwickler TaleWorlds Entertainment u.a. mit dem nachfolgenden Trailer bekannt gemacht. Von Beginn an zugänglich wird dabei das freie Spielen sein - "mit spannenden, Skill-basierten Kämpfen, strategischem Management und hunderten Gameplay-Stunden sowohl im Multiplayer- als auch im Singleplayer-Modus".TaleWorlds sucht außerdem weiteres Feedback im Rahmen des geschlosenen Betatests. Wer will, kann sich daher auf der offiziellen Webseite um die Teilnahme daran bewerben. Und auch Gamescom-Besucher erhalten einen ersten Eindruck: In Halle 9 dürfen sie die Beta spielen.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Ankündigung