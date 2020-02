Mount & Blade 2: Bannerlord: Early Access beginnt Ende März 2020 und soll ein Jahr dauern

"über das Charaktererstellungssystem des Spiels ihren eigenen Charakter erschaffen

den Kontinent Calradia erkunden

ihre eigene Kriegsbande von Soldaten zusammenstellen

in gewaltigen Schlachten an der Seite ihrer Truppen kämpfen und diese mithilfe des umfangreichen Befehlssystems und des intuitiven fähigkeits- und richtungsbasierten Kampfsystems befehligen

Siedlungen überfallen

feindliche Städte und Burgen belagern und einnehmen

über das komplexe Wirtschaftssystem Handel mit Gegenständen und Waren treiben

Politik und Diplomatie betreiben

ihren eigenen Clan verwalten

Siedlungen verbessern und verwalten

Armeen ausheben und Kriege führen ...

und noch vieles mehr - alles in einer riesigen Einzelspieler-Sandbox-Umgebung, in der jedes Spiel einzigartig ist. Die Early-Access-Version enthält außerdem vollwertige Mehrspielermodi, in denen die Spieler ihre Fähigkeiten und ihr taktisches Geschick im Kampf gegen Spieler aus aller Welt unter Beweis stellen können."

Der Termin steht fest. Mount & Blade 2: Bannerlord wird am 31. März 2020 in den Early Access starten. Das Spiel wird 49,99 Euro kosten und bei Steam , im Epic Games Store und über die Webseite von TaleWorlds erhältlich sein. Es ist nicht geplant, den Preis nach der Early-Access-Phase zu verändern. Die Entwickler (TaleWorlds Entertainment) schätzen, dass der "Vorabzugang" ungefähr ein Jahr dauern wird. Ursprünglich wurde Mount & Blade 2: Bannerlord als Nachfolger von Mount & Blade: Warband im September 2012 angekündigt.In der Termin-Ankündigung heißt es weiter: "Für TaleWorlds ist dies ein wichtiger Schritt, um gemeinsam mit der Spielerschaft und durch deren Feedback dafür sorgen zu können, dass Mount & Blade 2: Bannerlord in bestmöglicher Form fertiggestellt wird. TaleWorlds hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich auf Early Access gesetzt und dieser Veröffentlichungsmethode nicht zuletzt durch das erste Mount & Blade maßgeblich den Weg bereitet. Die Entwickler sind sich sicher, dass die Entscheidung für Early Access sich auch im Fall von Mount & Blade 2: Bannerlord sehr positiv auf das finale Spiel auswirken wird."Die Mount-&-Blade-Hauptelemente sind in der Early-Access-Version vorhanden. Die Spieler können laut Entwickler "In der Early-Access-Version werden einige Szenerien mehrfach genutzt, also für mehrere Städte gleichzeitig, es fehlen einige Nebenfeatures, es sind noch nicht alle Quests und alle gesprochenen Dialoge verfügbar, und das Spiel ist noch nicht in alle Sprachen lokalisiert. Die fehlenden Nebenfeatures wie Rebellionen, das Erstellen von Königreichen und das Herstellen von Waffen sollen im Laufe der Early-Access-Phase nach und nach ergänzt werden, außerdem sollen viele der unten genannten bereits enthaltenen Features erweitert und verbessert werden."Letztes aktuelles Video: Early-Access-Ankündigung