Mount & Blade 2: Bannerlord: Benutzeroberfläche, Nutzererfahrung und Multiplayer werden verbessert

TaleWorlds Entertainment hat ein Video veröffentlicht, in dem die Entwickler von Mount & Blade 2: Bannerlord vorrangig auf die Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, die Optimierung der Nutzererfahrung und den Mehrspieler-Modus eingehen. Thematisiert werden zunächst ein neues Dialogsystem auf der Kampagnenkarte und Emotes zunächst nur im Einzelspieler-Modus, bevor sie ausführlicher auf die Multiplayer-Balancetests mit der Community eingehen. Danach werden das Bannerlord-ID-System (Freunde auf Steam und Epic Games Store), das Clan-System, Verbesserungen bei den Belagerungen und das "Spieler-Melden-System" beschrieben. Abschließend werden die Skirmish-Karten "Echerion" und "Port at Omor" gezeigt.Mount & Blade 2: Bannerlord startete Ende März 2020 in den Early Access - mit großem Erfolg ( zur Vorschau zur Video-Vorschau ). Zu Beginn schätzten die Entwickler, dass der Early Access ungefähr ein Jahr dauern wird.Letztes aktuelles Video: Development Update UI Multiplayer