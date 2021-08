Mount & Blade 2: Bannerlord: Patch bringt Duell-Modus im Multiplayer und Ironman im Einzelspieler-Part

In der Beta wurden einige Neuerungen für Mount & Blade 2: Bannerlord ab 44,99€ bei kaufen ) schon seit rund einem Monat getestet, jetzt stehen sie auch per offiziellem Patch zur Verfügung: Wie pcgamer.com berichtet, bringt Version e1.6.0 für das Rollenspiel von TaleWorlds Entertainment u.a. den Ironman ins Singleplayer-Spiel.Dabei handelt es sich nicht um Tony stark, der übers Schlachtfeld fliegt, sondern um eine "hardcorige Erfahrung ohne zweite Chance", so das Magazin. Hat man die Option erst einmal während der Charakter-Kreation gewählt, lasse er sich nicht mehr deaktivieren. Der einzige Speicherstand werde danach stets mit dem aktuellen überschrieben.Etwas lustiger soll es in den frischen Duellen im Mehrspieler-Part zugehen. Für die "One on one"-Kämpfe wurde die spezielle Karte Proving Grounds kreiert, welche unterschiedliche Zonen für Infanterie, Kavallerie sowie den Fernkampf bietet. In jeder Zone stehen verschiedene Arenen für Duelle zur Verfügung, was für entsprechend viel Abwechslung sorgen soll. Wer in drei Runden triumphiert, gewinnt! Hier geht es zu den kompletten Patch-Notes , welche auch allerlei Stabilitätsprobleme in Angriff nehmen, die das Spiel z.B. bislang abstürzen ließen. Ebenfalls dabei sind UI-Neuerungen für Erleichterungen in Bereichen wie dem Party-Management oder der Enzyklopädie.Letztes aktuelles Video: Development Update UI Multiplayer