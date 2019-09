Star Citizen: Entwicklung wird auf "Staggered Development" umgestellt; Beta von Squadron 42 verschoben - 4Players.de

Cloud Imperium Games wird die Entwicklung von Star Citizen und Star Citizen: Squadron 42 auf "Staggered Development" umstellen. Obgleich dadurch Verbesserungen bei der Bereitstellung und der allgemeinen Qualität der Updates (weniger Bugs) zu erwarten sind, wird sich der Betatermin von Star Citizen: Squadron 42 um zwölf Wochen verschieben. Bisher war das zweite Quartal 2020 (April bis Juni) für den Betatest eingeplant. Fortan wird es nicht vor dem dritten Quartal 2020 losgehen. Die Veröffentlichung von Squadron 42 im nächsten Jahr ist somit noch etwas unwahrscheinlicher geworden.Im Zuge der "gestaffelten Entwicklung" werden die Updates weiterhin im Abstand von drei Monaten erscheinen, aber es werden zwei Teams eingesetzt, die jeweils sechs Monate Zeit für ihre Updates haben werden. Bisher werkelte ein großes Team an den Updates, die jeweils quartalsweise erscheinen sollten.Die Entwickler geben ein "vereinfachtes Beispiel": Die Hälfte des Entwicklungsteams arbeitet an Features, Technologie und Inhalten von Update 3.7, während die andere Hälfte an Update 3.8 sitzt. Sobald das Team, das an 3.7 arbeitet, das Update geliefert hat, beginnen sie mit dem Update 3.9. Dadurch sollen die Teams komplexere Features besser realisieren können und allgemein weniger Fehler auftreten. Zu Beginn der Umstellung wird davon ausgegangen, dass die nächsten Updates bzw. die ersten Updates der beiden Teams eher "kleiner" als die bisherigen Patches ausfallen werden. Da Squadron 42 ebenfalls auf der Technologie und den Features von Star Citizen basiert, ist das Einzelspieler-Weltraum-Abenteuer gleichermaßen von dem veränderten Entwicklungsansatz betroffen. Im FAQ findet ihr weitere Details.Letztes aktuelles Video: Alpha 36 Überblick