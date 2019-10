Star Citizen: Alpha-Version 3.7 veröffentlicht: Höhlensysteme, Inventar und Alien-Raumschiff Banu Defender - 4Players.de

Alpha-Version 3.7 von Star Citizen ist für alle Projekt-Unterstützer/Käufer veröffentlicht worden. Das Alpha-Update fügt Höhlensysteme hinzu, die man zu Fuß erkunden kann. In den Minen können mit einem tragbaren Bergbau-Laser diverse Erze abgebaut sowie andere Materialen eingesammelt werden, die im neuen persönlichen Inventar untergebracht und später verkauft werden können. In den Patch-Notes werden Raumschiff-Ausleih-Möglichkeiten (Ship Rental Kiosks), allgemeine Verbesserungen bei der Charakter-Erstellung (Character Customizer v2) sowie der Computerintelligenz (Verhalten in Dogfights), das Teilen von Missionen und weichere Landungen mit dem "Intelligent Flight Control System" versprochen.Neu sind ebenfalls die Raumschiffe Aegis Vanguard Harbinger, Aegis Vanguard Sentinel, RSI Mantis und Banu Defender. Die Banu Defender ist das erste steuerbare Alien-Raumschiff. Die RSI Mantis ermöglicht es, andere Raumschiffe im Umkreis aus dem "Quantum Travel" zu reißen.