Star Citizen: Kostenloses Free-Fly-Event auf Basis von Alpha 3.7 gestartet - 4Players.de

Bis zum 3. November 2019 um 21:59 Uhr kann Star Citizen Alpha 3.7 im Rahmen des Free-Fly-Events kostenlos ausprobiert werden. Fünf Raumschiffe stehen für Free-Fly-Piloten zur Auswahl bereit: Consolidated Outland Mustang Alpha, Banu Defender, Roberts Space Industries Aurora MR, Drake Cutlass Black und Avenger Titan. Weitere Details zu dem Free-Fly-Event findet ihr hier . Außerdem werden drei neue "Starter-Pakete" für 40 Dollar angeboten."Players can dive right in to spelunking with Alpha 3.7’s new cave system as they mine, gather and accumulate valuable resources, evade the new RSI Mantis' quantum enforcement device (or team up using mission sharing with friends to take down unsuspecting pirates) and sell resources to rent bigger and better ships with in-game currency."Letztes aktuelles Video: Alpha 37 Playable Now