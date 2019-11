Star Citizen: Free-Fly-Event mit über 100 Raumschiffen und Fahrzeugen gestartet - 4Players.de

24. Nov.: Anvil Aerospace

25. Nov.: Roberts Space Industries

26. Nov.: Kruger Intergalactic, Consolidated Outlands, Tumbril

27. Nov.: Musashi Industrial and Starflight Concern (MISC) and Argo

28. Nov.: Alien Manufacturers

29. Nov.: Aegis Dynamics

30. Nov.: Drake Interplanetary

01. Dez.: Origin Jumpworks

02. bis 05. Dez.: "Best In Show"

Vom heutigen Sonntag (ab 15 Uhr) bis zum 5. Dezember 2019 wird man während des Free-Fly-Events im Rahmen der Hausmesse CitizenCon 2949 über 100 Raumschiffe und Fahrzeuge kostenlos in Star Citizen ausprobieren können. Normalerweise benötigt man ein Starter-Paket für die Teilnahme an der Star Citizen Alpha, das ab 45 Dollar erhältlich ist. Im besagten Zeitraum kann der Client kostenlos auf www.robertsspaceindustries.com runtergeladen werden. Ein Star-Citizen-Account wird vorausgesetzt.Um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern, hat Cloud Imperium Games einen "Welcome Hub" mit Tutorials in Text- und Videoform gestartet ( zur Website ). Im Spiel sollen außerdem erfahrene Nutzer als "Guides" zur Verfügung stehen ( zum Guide System ).Die unterschiedlichen Ingame-Hersteller werden ihre Raumschiffe und Fahrzeuge bei der "Intergalactic Aerospace Expo" in Area 18 auf dem Stadtplaneten ArcCorp ausstellen. Sämtliche Ausstellungsstücke können für 24 Stunden ausprobiert werden. Mit den Vehikeln wird man das Alpha-Universum erkunden, Missionen angehen, die beiden Planeten und die zwölf Monde besuchen sowie die anderen Spielfeatures ausprobieren können.Plan der Aussteller:Letztes aktuelles Video: Anvil Carrack