Star Citizen: Alpha 3.8 veröffentlicht: Eisplanet, Wetter, Nahkampf und wichtige "Objektcontainer" - 4Players.de

Für die Live-Version von Star Citizen (Online-Universum) ist das Alpha-Update 3.8 "New Frontiers" erschienen. Das Update umfasst den Eisplaneten microTech, mehrere Missionen für kooperative Gruppen, Nahkämpfe mit Fäusten, entsprechenden Waffen sowie Ausweichmanövern und Rechtssystem-Erweiterungen. Neu sind ebenfalls Wettereffekte (Schnee, Sandstürme und Wind) und das Bergbau-Raumschiff "Argo Mole" für mehrere Crew-Mitglieder.Mit Update 3.8 wird die erste Iteration von "Server-Side Object Container Streaming" (SSOCS) implementiert. Die SSOCS-Technologie teilt das Star-Citizen-Universum in verschiedene "Objektcontainer" auf, die sich automatisch in der Größe nach Spielerposition und "Gameplay-Typ" skalieren. Wenn beispielsweise mehrere Spieler in einem Bereich unterwegs sind, soll die Technologie dies erkennen und sie in ihren eigenen "Objektcontainer" packen, was ihren Bedarf an Rechenleistung zur Simulation des restlichen Universums verringert. Es soll nur das aktualisiert werden, was aktuell gerade relevant bzw. von Spielern belebt ist. Die Entwickler erwarten deutliche Performance-Verbesserungen. Auch die Spieleranzahl pro Server soll durch SOCS drastisch erhöht werden können. Tausende von Spielern sollen in der gleichen Welt unterwegs sein, so der Plan. Mit "Planet Tech v4" (prozedurale Erstellung von Planeten und Monden) wollen die Entwickler außerdem die Zeit zur Erstellung und Bearbeitung von Planeten signifikant reduzieren. Da das SSOCS-System noch weiterhin getestet wird, kann es sein, dass die Alpha-Version 3.8 nicht so stabil wie Version 3.7.2 ist. Das Change-Log findet ihr hier