Star Citizen: Cloud Imperium Games fordert Geld von Crytek zur Übernahme von Gerichtskosten

Gerade erst hat Crytek erwogen, die Klage gegen Cloud Imperium Games (CIG) wegen Vertragsverletzungen vorerst ruhen zu lassen (siehe News ), da melden sich jetzt die Macher von Star Citizen und Squadron 42 mit Zahlungsforderungen an Crytek, um einen Teil der bereits verursachten Gerichtskosten zu übernehmen.Wie RockPaperShotgun schreibt, möchte man konkret 500.000 Dollar sehen, mit denen Crytek zumindest einen Teil der Gerichtskosten bezahlen würde, die CIG mit 900.000 Dollar beziffert. Allerdings hatte Crytek eine straflose Rücknahme der Klage beantragt.Die nächste Runde in diesem Schlagabtauch erfolgt spätestens am 7. Februar: Bis zu diesem Datum hat jetzt Crytek Zeit, um auf die Forderungen von CIG fristgerecht zu reagieren.Letztes aktuelles Video: Alpha 38 Now Playable