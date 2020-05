Star Citizen: Alpha 3.9: Locked Up & Loaded veröffentlicht

Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up & Loaded ist veröffentlicht worden. Das Alpha-Update umfasst eine Zusammenführung der Freundesliste, das automatisierte Klescher-Gefängnis für Straftäter (mit eigenen Aktivitäten inkl. Möglichkeit zum Ausbruch) sowie die Landezone New Babbage auf microTech. Neu sind ebenfalls die Mission "The Price of Freedom" und das Raumschiff "Esperia Prowler" als Truppentransporter. Schneestürme sollen mittlerweile mehr als nur optischer Effekt sein, weswegen spezielle Anzüge in rauen Umgebungen notwendig werden. Hunger und Durst werden ebenso simuliert. Die Waffen-Aufsätze können jetzt außerdem ohne Nutzung des Menüs geändert werden. Weitere Details zu Alpha-Update 3.9 findet ihr hier Chris Roberts: "Our universe continues to evolve and grow, and through the release of Alpha 3.9: Locked Up & Loaded, our players will have the ability to experience more socially driven adventures fueled by exciting new gameplay additions and technology enhancements. Today’s launch is part of our continued commitment to deliver notable updates on a consistent basis that greatly improve the overall experience in Star Citizen, and we continue to be humbled by the overwhelming support from our active players and community who contribute in making Star Citizen a success."Darüber hinaus sorgten einige Feature-Verschiebungen für Unzufriedenheit in der Community. So werden z.B. der Gasriese (Crusader) als abschließender Planet des Stanton-Systems inkl. eigener Landezone, bessere Sterbeanimationen und die "Server-to-Client-Actor-Networking-Überarbeitung" nicht mit dem nächsten Update, sondern frühestens mit Version 4.1 erscheinen ( zum Update-Beitrag ).Letztes aktuelles Video: Alpha 39 - Locked Up Loaded