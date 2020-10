Star Citizen: Alpha-Update 3.11 High Impact, Rekorde im Jahr 2020 und die nächsten (technischen) Meilensteine

Acht Jahre nach der ersten Vorstellung des Projekts hat sich Chris Roberts zum Status von Star Citizen und Squadron 42 ("When it's done"; wir berichteten geäußert und erstmal die Erfolge des laufenden Jahres gelobt. Abgesehen davon, dass sie die 300-Millionen-Marke beim Crowdfunding überschritten hätten, verzeichneten sie fast eine Million (einzigartige) Spieler in diesem Jahr und mehr als 250.000 neue Spieler seit Beginn des Jahres. Mittlerweile würden über 640 Mitarbeiter in fünf Studios an dem Projekt arbeiten.Außerdem ist das Alpha-Update 3.11 mit dem Titel "High Impact" veröffentlicht worden. Es umfasst drei Raumschiffe der Origin-100-Serie und entfernt einige Waffenstillstandszonen um bestimmte Standorte, damit mehr Kämpfe in der Nähe von Raumstationen stattfinden können, aber auch mehr Sicherheitskräfte und automatische Turmsysteme wurden hinzugefügt. Darüber hinaus wurden neue Waffen eingeführt, die Wurfmechaniken überarbeitet, optische Verbesserungen an Planetenoberflächen vorgenommen, das "Gefängnis-Gameplay" ausgebaut und die Inventar-Benutzeroberfläche verbessert. Das Change-Log findet ihr hier Chris Roberts hob in seiner Nachricht an die Community die nächsten drei (technischen) Meilensteine hervor, die es noch zu realisieren gilt. Gemeint sind iCache als Grundlage für die Persistenz von Objekten im Universum, Server-Meshing für höhere Spielerzahlen und die "Quantum" genannte Hintergrund-Simulation des Universums."iCache wird es uns ermöglichen, den Zustand jedes beliebigen dynamischen Gegenstandes im Universum zu speichern, so dass sie auf einem Planeten landen, eine Kaffeetasse in einem Wald auf einem entfernten Planeten fallen lassen, wegfliegen und einen Monat später zurückkommen können, um die Kaffeetasse immer noch dort vorzufinden, wo sie sie zurückgelassen haben. iCache eröffnet die wahre Persistenz des Universums und ermöglicht das, was wir 'physische Inventarisierung' nennen, bei der man keine magische Tasche mehr dabei hat. Man wird auf die Gegenstände beschränkt sein, die man physisch tragen oder ausrüsten oder die man auf dem Schiff aufbewahren kann. Mit der physischen Inventarisierung wird die Verwaltung von Gegenständen und Ressourcen viel wichtiger. (...) Wir haben große Fortschritte bei iCache gemacht und hoffen, es bis zum 2. Quartal des nächsten Jahres in einem Live-Build zu haben ("hoffen" nicht "versprechen")", schreibt Roberts."Server-Meshing ist ein weiterer großer technischer Meilenstein, der vor uns liegt. Er hängt vom iCache ab, da dieser es den verschiedenen Servern im Netzwerk ermöglicht, eine einheitliche Momentaufnahme des Zustands des Universums zu verwenden. Wir haben in den letzten Jahren daran gearbeitet und hoffen, die erste Iteration bis zum nächsten Jahr für die Spieler startklar zu haben. Dies wird es uns ermöglichen, die Anzahl der Spieler über 50 hinaus auf Tausende gleichzeitig in derselben 'Instanz' zu erhöhen, da die Technik zusätzliche Server aufschalten wird, um die Simulationslast in einem Gebiet zu bewältigen, wenn die Anzahl der Spieler steigt. (...) Tony Zurovec (...) und sein Team haben hart an den Backend-Diensten gearbeitet, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Spielservern und der Gesamtuniversumssimulation zu ermöglichen, die den Zustand der Spielserver übernimmt und nutzt, um die globale Universumssimulation zu beeinflussen. Dies schafft Ursache und Wirkung in den Rohstoffpreisen, den erstellten Missionen und den KI-Zielen, die auf den Handlungen der Spielerpopulation basieren."Wenn alles nach Plan läuft, soll (zumindest) bis zum Ende des Jahres die öffentlich einsehbare Roadmap für Star Citizen und Squadron 42 veröffentlicht werden, nachdem in den letzten Wochen und Monaten die Kommunikationspolitik des Studios immer wieder scharf kritisiert wurde ( wir berichteten ). Laut Roberts ist die Realisierung dieser Roadmap kein einfaches Unterfangen, da sie 500 Mitarbeiter hätten und die Projektgestaltung ziemlich komplex sei - und manche Entwicklerteams auch an beiden Projekten oder grundlegenden Technologien arbeiten würden.