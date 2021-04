Star Citizen: Alpha-Update 3.13: Underground Infamy steht zum Download bereit

Die Alpha-Version 3.13: Underground Infamy ist für Star Citizen veröffentlicht worden. Mit dem Update werden "große und weitläufige Höhlen" eingebaut, in denen auch Kopfgeldjagd-, Assassinen- und Kampfmissionen stattfinden können. Auch die erste Iteration des Schiff-zu-Schiff-Andocksystems ist implementiert worden, wobei es momentan lediglich möglich ist, dass der Merlin-Fighter an die Constellation Aquila, Phoenix oder Andromeda an- oder abdocken kann. Die Funktion soll mit kommenden Patches auf andere Raumschiffe ausgeweitet werden.Außerdem ist die erste Version des Reputationsmanagers eingeführt worden, der den Ruf des Spielers bei den NPC-Fraktionen, Organisationen oder Missionsgebern via mobiGlas anzeigt. Durch das Erfüllen von Missionen oder Aufgaben erhält man Ruf/Reputation, wodurch man Belohnungen erhalten kann. Ansonsten werden die Frachtmissionen ausgebaut (Frachtmissionen ohne Quantum-Antrieb und mehrere Lieferungen auf Zeit), visuelle Abnutzungserscheinungen an Raumschiffen eingebaut, Grafik-Verbesserungen an weiteren Orten in Stanton vorgenommen und zwei Fahrzeuge eingebaut (Greycat ROC-DS und Cyclone MT). Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Alpha 313 Underground Infamy