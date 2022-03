Star Citizen: Das Crowdfunding erreicht einen neuen Millionen-Meilenstein

Steve_The_B schrieb am 14.03.2022 um 23:27 Uhr

Was mich immer wundert: Es handelt sich hier um das erfolgreichste Crowdfunding Projekt aller Zeiten. Und trotz oftmals - nicht hier, der kleine Absatz ist ja neutral gehalten - sehr abwertender Nachrichten über die Entwicklungsdauer steigt das Funding weiter und weiter. 2021 war ein absolutes Rekordjahr und 2022, so scheint es bisher, stellt das womöglich bei weitem in den Schatten, so, wie es sich bisher entwickelt.

Ist es denn da nicht die Aufgabe einer Spiele Redaktion, mal sich das Ganze im Detail anzuschauen? Warum gibt es so wenige detaillierte Berichte? Es wird doch einen guten Grund haben, dass so viele Spieler sich zu dem hingezogen fühlen und das Projekt unterstützen.

Es muss ja niemandem gefallen, aber sich das mal anzuschauen, also einen Versuch zu wagen, warum (!) das denn so verläuft, fänd ich da mehr als angebracht. Mich jedenfalls würds interessieren.