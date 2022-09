Star Citizen: Crowdfunding knackt die 500 Millionen-Grenze

Halueth hat geschrieben: ? Heute 11:06 Ich würde mir mal wünschen, dass Spieleredakteure auch mal die Alpha spielen und nicht gleich beim ersten Bug sofort abbrechen. Aber warscheinlich verteilt RSI keine kostenlosen Starterpacks oder pustet Redakteuren sonstigen Zucker in den Hintern. Immerhin sind sie nur ihren Backern gegenüber Rechenschaft schuldig... Ich würde mir mal wünschen, dass Spieleredakteure auch mal die Alpha spielen und nicht gleich beim ersten Bug sofort abbrechen. Aber warscheinlich verteilt RSI keine kostenlosen Starterpacks oder pustet Redakteuren sonstigen Zucker in den Hintern. Immerhin sind sie nur ihren Backern gegenüber Rechenschaft schuldig...

Wenn Dein Arbeitgeber auf hohe Klickraten angewiesen ist, um möglichst hohe Werbepreise zu erzielen und dann möglichst hohe Werbeeinnahmen, meinst Du dieser Arbeitgeber legt Wert auf fundierte, sachlich korrekte Artikel? Nein, da muss es knallen, da muss die Aufregung, die Sensation her. Und SC eignet sich dafür ganz wunderbar, weil es eben ein Reizthema ist.Es hat schon seinen Grund, warum CIG den Kontakt zur etablierten Spielepresse weitestgehend abgebrochen hat. Nach dem x-ten Dummfug-Artikel, in dessen Vorfeld man noch ausführlich Interviews und Einblicke gegeben hat, reicht es dann irgendwann. Vor allem, wenn der Groschen gefallen ist, dass man die Presse überhaupt nicht benötigt, so wie man die herkömmlichen Finanzierungswege nicht mehr benötigt. Was dann zu noch mehr säuerlichen Artikeln führt, denn die bisherigen Gatekeeper mögen es gar nicht, wenn man sie bewusst ignoriert.Ansonsten bin ich froh keinen Cent in SC gesteckt zu haben, denn weder habe ich die Geduld so lange zu warten, noch die Hardware, um die bisherige Alpha gescheit spielen zu können. Das Test-Wochenende vor ner Weile hat mir klar zu verstehen gegeben, dass mein Rechner nicht nur veraltet, sonderngeworden ist