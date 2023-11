Star Citizen: Bald zwei Wochen gratis spielbar und Vorstellung neuer Schiffe

Star Citizen: Im November 14 Tage kostenlos spielen Im Detail findet das Gratis-Event für Star Citizen vom 17. bis zum 30. November 2023 statt, also zeitgleich zur Intergalactic Aerospace Expo 2953. In diesem Zeitraum könnt ihr laut dem



Falls ihr bislang noch nicht Teil von Star Citizen seid, könnt ihr das Spiel im besagten zwei Wochen langen Zeitraum herunterladen. Ihr benötigt lediglich zuvor ein Benutzerkonto, welches ihr ebenso kostenfrei anlegen könnt. Anschließend könnt ihr den Clienten downloaden und ab dem 17. November ins Weltraum fliegen, um sowohl die spielerischen als auch technischen Seiten des ambitionierten und via Crowdfunding finanzierten Science-Fiction-Adventures kennenzulernen. Zudem gibt es täglich neue Vorstellungen, unter anderem zu frischen Raumschiffen, die in naher oder ferner Zukunft spielbar sein sollen.



Die Singleplayer-Kampagne ist übrigens nicht Teil der Aktion. Trotzdessen, dass Squadron 42 vor kurzem eine ausführliche Präsentation erhalten hat

Wer nach der kürzlich stattgefundenenLust aufbekommen hat, aber sich noch nicht zu einem Kauf durchringen konnte, darf sich freuen: Schon in wenigen Tagen könnt ihr das ambitionierte Weltraum-Spiel völligausprobieren.Der Grund? Die, eine rein digitale Veranstaltung, in der die fiktiven Unternehmen Star Citizens ihre neusten Raumschiff-Kreationen vorstellen, findet wieder einmal statt. Anlässlich dieser virtuellen Ausstellung könnt ihr für eine kurze Zeit in Star Cititzen hinein schnuppern, sowie zahlreiche Raumschiffe