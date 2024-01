Star Citizen: Legatus 2953 Pack für über 50.000 Euro veröffentlicht

Star Citizen: Ein Paket so teuer wie ein guter Neuwagen

Noch nicht das Ende der Fahnenstange

Wie viel würdet ihr maximal für ein Videospiel ausgeben? 60 Euro? 80 Euro? Im Falle vonsind das Peanuts, denn fortan könnt ihr im Store des sich noch in Entwicklung befindlichen Spielsfür ein Schiffspaket ausgeben.Nein, wir haben uns bei dem Preis nicht geirrt, sondern tatsächlich könnt ihr für Star Citizen neuerdings das runderneuerte Paketerwerben, welches euch ein ordentliches Jahresgehalt kostet. Inhaltlich bekommt ihr dafür immerhin sämtliche bisher angekündigten Raumschiffe.Im Detail kostet das Star Citizen Paket Legatus 2953und ist damit ein echter finanzieller Brocken . Wer den Kauf wagt, darf sich anschließend über eine echte Armada freuen, denn ihr erhaltet. Ein Großteil davon ist sogar bereits veröffentlicht und in Star Citizen spielbar, der Rest befindet sich derzeit in Entwicklung.Außerdem umfasst das sündhaft teure Paket weitere Bonusgegenstände und einefür alle eure Raumschiffe. Sprich wenn ihr in Star Citizen einmal zerstört werdet, könnt ihr euch einen kostenlosen Ersatz holen. Wer eine solche Versicherung nicht abschließt, muss bei Verlust oder Zerstörung im Zweifel erneut in die Tasche voller Ingame-Währung greifen.Das Legatus 2953 richet sich übrigens nur an reiche Unterstützer. Einfach in den Shop gehen und kaufen könnt ihr es nicht, denn zuvor müsst ihr erst einmal in dasaufgenommen werden. Besonders schwierig ist das nicht, sondern abermals an eure Brieftasche gekoppelt: Wer mindestens bereits 1.000 US-Dollar für das Weltraum-Spiel ausgegeben hat, darf dem sogenannten Chairman's Club beitreten.Mit über 50.000 Euro ist das Legatus 2953 für Star Citizen zwar ein wirklich teures Paket, aber. Bereits in der Vergangenheit gab es ein solches Paket, passenderweise Legatus 2952 getauft, welches mehrere zehntausend Euro gekostet hat. Da seitdem jedoch einige neue Schiffe hinzugekommen sind, hat Entwickler Roberts Space Industries die neue Version veröffentlicht.In Zukunft könnte das Paket sogar noch einmal teurer werden, denn schließlich ist dienoch lange nicht abgeschlossen. Es ist demnach noch genug Zeit, um weitere Raumschiffe zu enthüllen, wodurch ein zukünftiges Legatus 2954 selbst die Marke von 55.000 oder gar 60.000 Euro knacken könnte.Dem finanziellen Erfolg dürfte das zumindest nicht schaden:übersprungen hat, steht das via Crowdfunding finanzierte Riesenprojekt mittlerweile bei