Internationale Spieltage SPIEL: Diesjährige Messe für Gesellschaftsspiele in Essen abgesagt

Die Veranstalter der SPIEL '20 (Internationale Spieltage Spiel '20), die nach eigenen Angaben weltgrößte und besucherstarke Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele in Essen, haben die diesjährige Messe abgesagt. Als Gründe werden die unverändert dynamische Situation (Covid-19-Pandemie) und eine damit einhergehende fehlende Planungssicherheit angeführt. Die Messe sollte vom 22. bis zum 25. Oktober 2020 stattfinden."Wir haben die sehr dynamische nationale und internationale Entwicklung in Bezug auf Covid-19 in den letzten Wochen und Monaten sehr genau beobachtet und alle Möglichkeiten zur Durchführung der SPIEL '20 ausgelotet. Leider hat dies zu dem Ergebnis geführt, dass wir die SPIEL '20, zum beabsichtigten Termin aufgrund der fehlenden Planungssicherheit als auch den zu erwartenden gravierenden Einlassbeschränkungen nicht durchführen können. Eine solide und verantwortungsbewusste Messevorbereitung ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Vor diesem Hintergrund sind wir nach langer Abwägung zu dem für alle sicherlich sehr schmerzlichen Ergebnis gekommen, die SPIEL um ein Jahr verschieben zu müssen", erklärt Dominique Metzler, Geschäftsführerin des veranstaltenden Friedhelm Merz Verlags.Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200.000 Besucher (1.200 Aussteller) gezählt. Die nächste SPIEL wird vom 14. bis 17. Oktober 2021 in der Messe Essen stattfinden.