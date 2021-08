Internationale Spieltage SPIEL: Messe für Gesellschaftsspiele findet im Oktober in Essen statt

"Eine neue APP-gestützte interaktive Audio-Mystery-Rätsel-Spielreihe von Ravensburger. Bei ECHOES müssen alle Spieler gut zuhören. Auch ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen ist hilfreich. Denn in den Spielen erhalten die Spieler wichtige Hinweise, wenn sie den gescannten Spielkarten lauschen.

Spiele, die zum Erzählen auffordern. So auch in der Reihe FABULA RASA aus dem Hause Hutter. Hier versuchen die Spielenden, ihre Version der Story fehlerfrei zum Besten zu geben oder eine möglichst überzeugende Erklärung für ein Verbrechen zu liefern.

Spiele für Flipperfans der ersten Stunde, wie FLIPPERMANIA von Frosted Games, das die Aufregung aus den Flipper-Spielhallen auf den Tisch bringt.

Abstrakte 2-Personen-Strategiespiele wie DISTRIX, bei dem die Spieler darum wetteifern, mehr als die Hälfte der neun Wahlbezirke im 51. amerikanischen Bundesstaat zu kontrollieren (Distrix Games).

Familienspiele, bei denen es hoch her geht, wie bei KIPP MIR SAURES von Zoch Spiele. Hier versuchen die Spieler Süßigkeiten zu produzieren und dabei die Röhren des 3D-Spielplans mit unterschiedlich großen Würfeln nicht zum Kippen zu bringen.

Neue Stich-Rennspiele wie STICH RALLYE von Amigo.

Kooperative Spiele wie DUNE - HOUSE SECRETS, das nicht nur für Fans der Romanreihe ein Spielehighlight ist (Portal Games/Pegasus).

Heiß ersehnte Erweiterungen zu beliebten Spielen wie PALEO - EIN NEUER ANFANG, das neue Module für PALEO enthält (Hans im Glück).

BLAZE, ein Kartenspiel aus dem Verlag HeidelBÄR, das auf dem weltweit bekannten russischen Kartenspiel "Durak" basiert. Spieleschachtel und Kartenrückseiten ziert ein Metallicsonderdruck.

Zeichen- und Ratespiele wie LAST MESSAGE (Iello/Hutter). In diesem spannenden Familienspiel müssen die Spieler geschickt kombinieren, wenn sie einzelne Zeichnungen zusammenfügen, um den Täter zu entlarven.

Spiele für Kaffeeliebhaber wie ESPRESSO DOPPIO, das drei echte Espressotassen-Sets beinhaltet, deren Einzelteile im Laufe des Spiels ständig neu platziert werden müssen (HUCH!).

Eisenbahnbauspiele wie ULTIMATE RAILROADS vom Hans im Glück Verlag, das in einer Bigbox zahlreiche Erweiterungen beinhaltet.

Kooperative Kinderspiele wie ZAUBERBERG (Amigo Spiele), in dem Kinder erste gemeinsame Erfahrungen zu strategischen und taktischen Überlegungen sammeln können.

Auch die Siegertitel des diesjährigen 31. Deutschen SpielePreises werden in der Neuheitenschau und auf der Messe ausführlich vorgestellt. Gleiches gilt für den Hauptpreisträger des innoSPIELs, der seit 2017 jährlich auf der Messe prämiert wird und eine besonders innovative Spielidee auszeichnet."

Vom 14. bis zum 17. Oktober wird die SPIEL'21 in der Messe Essen stattfinden. Rund 600 Aussteller haben ihre Teilnahme an der weltgrößten Messe für Gesellschaftsspiele angekündigt. Es sollen "unzählige" Brett- und Kartenspiele, darunter mehr als 1.000 Neuheiten und Weltpremieren, vor Ort präsentiert und spielbar sein."Wir haben uns sehr über den bemerkenswert großen Zuspruch und das in uns gesetzte Vertrauen gefreut. Insbesondere weil unsere Messeplanung bereits im Frühjahr beginnen musste und somit auch unser Anmeldeschluss noch mitten im Lockdown lag. Zwischenzeitlich haben sich mehr als [6]00 Aussteller aus 41 Nationen zur SPIEL angemeldet. Darunter fast alle namhaften großen Spieleverlage. Einige Aussteller haben ihre Flächen sogar noch einmal deutlich vergrößert, so dass die SPIEL nun in den Hallen 1, 2, 3, 5, 6 sowie der 'Galeria' an den Start gehen wird. Auch die Hallen 7 und 8 werden wie zuletzt 2019 für den Einlass und andere Aktivitäten genutzt. Weitere Eingänge gibt es über die Hallen 1 und 3", berichtet Dominique Metzler, Geschäftsführerin des veranstaltenden Friedhelm Merz Verlages."Um die geltenden Coronaschutzregeln gut umsetzen zu können, wurden bereits in der Planungsphase alle Gänge deutlich verbreitert. Alle Besucher und Aussteller werden getestet, geimpft oder genesen sein müssen. In den Hallen werden die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gelten, zu denen auch das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes gehört", heißt es von den Veranstaltern.Folgende Spieleneuheiten und Weltpremieren werden hervorgehoben: