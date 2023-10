Outlast: Kolumne: 3 Horrorspiele, die mich besonders erschreckt haben

The Mortuary Assistant

Entwickler: Darkstone Digital

Release: August 2022

Plattform: PC, Nintendo Switch

Layers of Fear (2016)

Entwickler: Bloober Team

Release: Februar 2016

Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Outlast

Entwickler: Redbarrel Games

Release: September 2013

Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Kurz vorsind viele Spieler auf der Suche nachmit hohem Gruselfaktor, wie beispielsweise. Manche mehr, andere weniger. Ich selbst gehöre zur ersten Kategorie und wünsche mir meine Spiele so gruselig wie möglich. Drei Titel, die mich dabei besonders erschreckt haben, stelle ich vor.Zwischen zahlreichen Runden, atmosphärischemund coolen Horror-Shootern wiegibt es ein paar Spiele, die bei mir besonders starke Gänsehaut auslösen. Jumpscares allein reichen nicht aus (sonst stündeauf dieser Liste) sondern ein grauenerregendes Gesamtpaket sind hier an der Tages- oder Nachtordnung.Zugegeben, ich hatte mir The Mortuary Assistant eher als atmosphärischenvorgestellt und keinesfalls erwartet, mich so stark zu gruseln. Falsch gedacht. In dem Spiel werdet ihr zum neuen Mitarbeiter eines solchen Ortes, erlernt die Grundlagen des Jobs und müsst direkt die Nachtschicht übernehmen. Während ihr nur versucht, eure Arbeit zu machen und Schritt für Schritt die richtigen Werkzeuge zur Bearbeitung der Leiche zu finden und sie mit den richtigen Chemikalien auszuspülen, kommt immer wieder etwas dazwischen.Ich habe versucht, die Türen zum den beiden Fluren geschlossen zu halten und das Licht angeschaltet zu lassen. Doch der, schaltet ständig das Licht aus und öffnet alle Türen. Während ich versuche, mich in meinem Raum mit meiner Leiche zu verstecken, werde ich ständig plötzlich angestarrt und erschrecke mich halb zu Tode. Zu allem Übel muss ich fürs Ausspülen noch eine bestimmte Lösung anfertigen, für die ich durch andere Räume und auch noch an einem Spiegel vorbeigehen muss, um in eine kleine Kammer zu gelangen. Die Wege dahin sind wahre Tortur. Zwischendurch verliere ich beim Transport einer Leiche gänzlich die Orientierung, da ich eine neue aus der Kühlung holen möchte, der Dämon das Licht ausmacht und ich einfach den Schalter nicht finde, während ich mich kaum traue, mich zu bewegen.Mit einem Stück Papier gilt es dann, umherzulaufen, bis es in Flammen aufgeht, weil der Dämon dann einirgendwo hinterlässt. Wenn ihr genug Zeichen gesammelt habt, könnt ihr am PC nachschauen, welcher Dämon das ist und müsst dann die Leiche verbrennen, umSo beendet ihr, wenn alles gut geht, den ersten Durchlauf und könnt dann nochmal von vorne anfangen, denn in jedem Playthrough erwartet euch etwas Neues.Inschlüpft ihr in die Rolle eines Künstlers, der einmuss. Allerdings nimmt dieser aufgrund seiner psychischen Verfassung seine Umgebung nicht mehr allzu realistisch wahr. Ihr befindet euch stets in seinem mehrstöckigen, düsteren Haus, eine Art. Doch ich sehe die Räume, durch die ich wandere, selten mehrmals. Ich finde Briefe, Akten und Notizen, die mir stückweise erzählen, was mit dem Künstler und der Frau, die wohl nicht mehr in dem Haus ist, passierte.Die Bilder an der Wand (allein die sehen gruselig aus), Türen, Bücherregale – all das scheint sich immer wieder zu verschieben, bis ich beim Spielen an meinem eigenen Verstand zweifle. Ist nun meineschlecht oder sah das alles wirklich gerade noch anders aus? Manchmal ist nicht mehr klar nachzuvollziehen, ob nun das Spiel oder mein eigenes Kopf-Chaos Schuld ist. Häufig drehe ich meinen Charakter, drehe ihn nochmal und plötzlich hat sich der Gang hinter mir in eine Wand verwandelt. Ich drehe ihn in alle Richtungen, überall sind Wände, irgendwann taucht plötzlich eine Tür auf, die zuvor definitiv noch nicht da war.Zwischendurch löst man kleine, durchaus machbare Rätsel und muss nach Telefonnummern suchen, während immer woanders ein Telefon klingelt. Eine Waffe trägt der Charakter nicht, sondern lediglich seinen Pinsel. Hin und wieder befindet sich hinter einer der Türen sein Arbeitszimmer mitsamt einer Staffelei, worauf ihr das Gemälde immer weiter fertigstellen müsst. Dem Künstler kommen nach und nach weitere Ideen hierfür.Für den Gruselfaktor verantwortlich ist diedes Spiels, da ich an den meisten Stelle nicht damit rechne, was als nächstes passiert. Der Protagonist kann nicht klar denken und, da ich die düstere Villa nur durch seine Augen sehe, erlebe ich lediglich, was in seinem Kopf vorgeht. Von einigen Jumpscares begleitet ist Layers of Fear (2016) eines der gruseligsten Horrorspiele, die ich bisher durchgezockt habe. Die Version von 2023 steht noch auf meiner Liste, doch die 2016er-Edition des Spiels lohnt sich definitiv.Outlast hat bereits zehn Jahre auf dem Buckel, bleibt aber eins der gruseligsten Horrorspiele, die ich je gezockt habe und entwickelte sich mit der Zeit zu einem. Auch ein zweiter und dritter Teil folgten, letzterer nennt sich The Outlast Trials und erschien letztes Jahr.In dem Game seid ihr derMiles Upshur, der dem dunklen Geheimnis einerauf den Grund gehen möchte. Lediglich mit einer Kamera bewaffnet, müsst ihr in das Gebäude einbrechen und schleicht in den Gängen umher, während ihr entdeckt, was dort vor sich geht.Gruselig wird Outlast nicht nur durch Atmosphäre, Jumpscares und die Nachtsicht-Optik der Kamera, sondern auch durch mysteriöse Gestalten, die mich durch die Einrichtung jagen. Ich verstecke mich in Schränken, in Ecken und hoffe, nicht gefunden zu werden. Die Kamera nutze ich nur im Notfall, da sie mir als einzige Lichtquelle dient, aber die Batterie mit der Zeit leer wird. Neben Notizen über kriminelle Geschehnisse suche ich also auch nach Strom für mein Lämpchen, da im Dunkeln alles noch gruseliger wird.Alle drei Spiele stecken vollerund nichts für schwache Nerven. Wer gern Horrorspiele wie Outlast mag und mit Jumpscares umgehen kann, kommt definitiv auf seine Kosten. Im November folgt außerdem einwerden könnte.