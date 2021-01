Xbox Live: Preiserhöhung von Xbox Live Gold zurückgenommen; Free-to-play-Spiele bald ohne Gold-Abo

To bring Xbox Live more in line with how we see the player at the center of their experience we will be removing Gold requirements for free-to-play games.



We're starting work on that immediately and will have updates in the coming months. Details: https://t.co/tWomNAwmp9



— Xbox (@Xbox) January 23, 2021

Microsoft hat die gestern angekündigte Preiserhöhung von Xbox Live Gold zurückgenommen, die innerhalb kürzester Zeit auf viel Kritik stieß ( wir berichteten ). Außerdem soll in Zukunft keine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft mehr für Free-to-play-Spiele nötig sein.In dem Statement von Microsoft heißt es: "Wir haben heute Mist gebaut und ihr habt uns zu Recht darauf aufmerksam gemacht. Das Vernetzen und Spielen mit Freunden ist ein wichtiger Teil des Gamings und wir haben es versäumt, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen, die jeden Tag darauf bauen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Preise für Xbox Live Gold nicht zu ändern. (...) Wir nutzen diesen Moment als Gelegenheit, Xbox Live besser mit der Art und Weise in Einklang zu bringen, wie wir den Spieler im Zentrum des Spielerlebnisses sehen. Für Free-to-play-Spiele wird man keine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft mehr benötigen, um diese Spiele auf Xbox zu spielen. Wir arbeiten hart daran, diese Änderung in den kommenden Monaten so schnell wie möglich umzusetzen. (...) Wenn ihr bereits Xbox-Live-Gold-Mitglied seid, zahlt ihr bei der Verlängerung den aktuellen Preis. Neue und bestehende Mitglieder können Xbox Live Gold weiterhin zu den gleichen Preisen nutzen, die sie heute zahlen."Die geplante und verworfene Preiserhöhung für den Xbox-Online-Dienst, die in der Pressemitteilung zu den Games-with-Gold-Titeln für Februar 2021 übrigens ganz unten "versteckt" war, sah folgende Änderungen des Preismodells in Deutschland vor: für einen Monat 8,99 Euro (vorher 6,99 Euro), für drei Monate 23,99 Euro (vorher 19,99 Euro) und für sechs Monate 47,99 Euro. Die mittlerweile nicht mehr verfügbare Zwölf-Monats-Mitgliedschaft war früher für vergleichsweise günstige 59,99 Euro zu haben. In der Schweiz sollten die Preise für einen Monat auf 9,99 CHF, für drei Monate auf 27,99 CHF und für sechs Monate auf 55,99 CHF geändert werden. In den USA sollte die einmonatige Gold-Mitgliedschaft um einen Dollar und die dreimonatige Gold-Mitgliedschaft um fünf Dollar erhöht werden. Die Zwölf-Monats-Mitgliedschaft soll in den USA im Einzelhandel für 59,99 Dollar angeboten werden.