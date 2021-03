Xbox Live: Gold-Abo bald nicht mehr für Party-Chat erforderlich

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability



In naher Zukunft wird man sich an der Xbox auch ohne das kostenpflichtige Gold-Abo in einem Party-Chat mit Teilnehmern unterhalten können. Das hat Brad Rossetti von Microsoft in einem Tweet bestätigt, wie Eurogamer.net meldet. Die Änderung soll wohl zum gleichen Zeitpunkt eingeführt werden wie der geplante Verzicht auf Xbox Live Gold bei Mehrspieler-Titeln auf Basis von Free-to-play.Ausgewählte Teilnehmer des Preview-Programms sollen die neuen Funktionen bereits ausprobieren können. In Zeiten, in denen viele Nutzer kostenlos über Plattformen wie Discord miteinander kommunizieren können und auf anderen Systemen nicht nochmal extra für die Teilnahme an Free-to-play-Spielen zur Kasse gebeten werden, erscheint der Schritt ohnehin langsam überfällig.Letztes aktuelles Video: E3 2009Neuheiten