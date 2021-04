Xbox Live: Online-Multiplayer für Free-to-play-Spiele auf Xbox-Konsolen fortan ohne Xbox Live Gold

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders 2Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm's Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

Roblox

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

Smite

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

Tera

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Mehr als 50 Free-to-play-Spiele können auf Xbox-Konsolen ab heute ohne Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft im Online-Multiplayer gespielt werden. Microsoft will dieses Angebot kontinuierlich um neue Free-to-play-Veröffentlichungen erweitern."Zusätzlich zu Online-Multiplayer schalten wir 'Gruppensuche' mit dem Systemupdate vom April 2021 frei. Der Party-Chat ist für alle frei verfügbaren Spiele auf Xbox Series X|S und Xbox One kostenlos verfügbar (Xbox 360-Spieler können die kostenlose Party-Option verwenden, die über die Xbox Mobile-App verfügbar ist)", schreibt der Publisher weiter ( FAQ ).Folgende Free-to-play-Spiele wird man in Zukunft ohne Xbox Live Gold spielen können:Wenn ein Spiel oder ein Spielepaket sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Spielmodi oder Premium-Erweiterungen bietet, ist weiterhin ein Xbox-Live-Gold-Abonnement erforderlich. Premium-/kostenpflichtige Spiele, die an einem Wochenende kostenlos angeboten werden ("Kostenlos-spielen-Wochenenden"), sind weiterhin nur für Gold-Mitglieder verfügbar.