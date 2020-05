Pac-Man: Der kultige Pillenfresser wird 40!

Vor 40 Jahren erblickten eine Kult-Figur und ein Klassiker das Licht der Welt: Am 22. Mai 1980 stürmte Pac-Man in die Spielhallen und der gelbe Pillenfresser avancierte innerhalb kürzester Zeit zum Hit und wurde ein Teil der Pop-Kultur. Zum Jubiläum soll sogar in diesem Jahr nach Angaben von Namco noch eine "Tastemakers 40th Anniversary Arcade 1UP"-Maschine erscheinen. Seit April gibt es außerdem von Bandai ein Tamagotchi-Spielzeug rund um Pac-Man, das in Deutschland exklusiv bei der Warenhaus-Kette Müller zum Preis von knapp 20 Euro erworben werden kann. Darüber hinaus bringen Cook & Becker zum 40. Geburtstag außerdem ein Buch heraus, das einen Blick auf die Entstehungsgeschichte werfen soll.Das gibt es in komprimierter Form aber auch bei uns: Jens hat sich in einem Rückblick mit dem Geburtstagskind befasst.