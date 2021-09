Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain: Konami kündigt Termin zur Abschaltung der Server an

Das Ende naht: Konami hat einen Zeitplan vorgestellt, wie man bezüglich der Online-Komponente von Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain ( ab 11,76€ bei kaufen ) weiter verfahren will. Nach Angaben von Eurogamer.net ist das Abschalten der Server bereits beschlossene Sache - zumindest, was die Oldgen-Version für PS3 und Xbox 360 angeht. Dort soll am 31. Mai 2022 endgültig der Stecker gezogen werden.Ab sofort sind bereits Ingame-Käufe nicht mehr möglich. Ab dem 30. November wird man außerdem keine DLCs mehr erwerben können, bei denen ein Zusammenhang mit den Online-Komponente besteht. Ab dem 1. März will man außerdem damit beginnen, das Spiel schrittweise aus digitalen Online-Stores zu entfernen und damit einen Neukauf zu verhindern.Wohlgemerkt: Das betrifft aktuell lediglich die Fassungen für PS3 und Xbox 360. Wie auf den anderen Plattformen verfahren werden soll - also PC, PS4 und Xbox One - wurde bisher noch nicht kommuniziert.Selbst wenn irgendwann überall die Server abgeschaltet werden sollten, wird man die Kampagne von Metal Gear Solid: The Phantom Pain selbstverständlich weiter im Offline-Modus spielen können.Letztes aktuelles Video: The Definitive Experience