Dark Souls 2: PC-Server sind wieder online, aber Prepare to Die bleibt offline

We have determined that we will not be able to support online services for the PC version of Dark Souls: Prepare to Die Edition that was released in 2012, due to an aging system.

We apologize for the long wait and ask for your understanding in this matter.



Odyssey einer schwerwiegenden Sicherheitslücke

Nach monatelangen Warten sind die PC-Server von Dark Souls 2 wieder online – zumindest von einer Version. Für Fans des ersten Teils gibt es hingegen ein paar schlechte Neuigkeiten.Nachdem From Software vor wenigen Monaten die Server von Dark Souls 3 zurückbrachte, ist nun der zweite Teil an der Reihe. Die Server der Dark Souls 2: Scholar of the First Sin Edition sind endlich wieder am Netz und können genutzt werden, wie die Entwickler auf Twitter verkünden Die Rückkehr der Online-Funktionalität betrifft aber nur diese eine Version von Dark Souls 2. Die Originalversion, die noch auf DirectX 9 lief, ist derzeit noch offline. Die PC-Server sollen aber auch hier zu einem späteren Zeitpunkt wieder online gehen.Schlechter steht es da schon um das erste Dark Souls . Wie Bandai Namco und FromSoftware via Twitter verkünden, wird es für Dark Souls: Prepare to Die keine Online-Rückkehr mehr geben. Grund seien "veraltete Systeme", so der offizielle Twitter-Account von Dark Souls:Die PC-Server der Remastered-Version von Dark Souls sollen hingegen wieder online gehen. Ein Datum für die Rückkehr gibt es aber noch nicht.Die langsame Rückkehr der PC-Server von einzelnen Dark Souls-Spielen ist die Folge einer schwerwiegenden Sicherheitslücke. Über diese Lücke konnten Hacker im schlimmsten Falle die Kontrolle über den PC eines anderen Spielers übernehmen.Kurz nach Bekanntwerden der Sicherheitslücke schaltete FromSoftware die Online-Funktionalität der Dark Souls-Spiele auf dem PC ab. Im August folgte dann die Rückkehr der Server für Dark Souls 3, auch wenn diese im September direkt wieder offline gingen Mittlerweile sind sie aber auch wieder aktiv. Damit sind nun sowohl Dark Souls 3 als auch Dark Souls 2: Scholar of the First Sin wieder online. Dark Souls 2 in der Originalversion und Dark Souls: Remastered sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, während Dark Souls: Prepare to Die nur noch als Offline-Version funktioniert.Letztes aktuelles Video: Scholar of the First Sin Grafikvergleich One360