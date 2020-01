Kentucky Route Zero: Fünfter und letzter Akt erscheint Ende Januar für PC und Konsolen

Sieben Jahre nach dem ersten Akt wird Kentucky Route Zero mit dem fünften Akt endlich abgeschlossen . Das letzte Kapitel wird am 28. Januar 2020 für PC (Windows, Linux und MacOS) als Kentucky Route Zero: PC Edition erscheinen. Die Kentucky Route Zero: TV Edition wird am gleichen Tag für PlayStation 4, Switch und Xbox One in Zusammenarbeit mit Annapurna Interactive veröffentlicht Beide Editionen sind bis auf die Plattformen, auf denen sie laufen, vollkommen identisch. PC Edition und TV Edition enthalten alle fünf Akte sowie die kostenlosen 'Zwischenspiele', welche die Entwickler (Cardboard Computer) zwischen den Episoden gemacht haben. Auch einige Bugfixes und Verbesserungen der bisherigen Kapitel werden versprochen. Kentucky Route Zero wird auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch oder Russisch spielbar sein.Letztes aktuelles Video: PC Edition - The Final Act