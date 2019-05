The Witcher 3: Wild Hunt: Gerücht: Chinesische Händler listen Switch-Umsetzung - 4Players.de

Erneut kursieren Gerüchte über eine Switch-Umsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt im Netz. Diesmal haben mehrere chinesische Plattformen wie Weibo.com und Taobao.com (zugehörig zu Alibaba) die Game-of-the-Year-Edition von The Witcher 3 für Switch im Angebot. Laut der Beschreibung soll die Variante im September 2019 erscheinen - und die chinesische Lokalisierung soll es nur in der asiatischen Version geben. Ende Dezember 2018 wurde eine Switch-Fassung bereits in der Datenbank eines französischen Großhändlers entdeckt Es ist allerdings fraglich, ob die Nintendo-Konsole die erforderliche Rechenleistung für The Witcher 3 mitbringt, denn schon auf PlayStation 4 und Xbox One gab es Performance-Macken. Demnach müssten entsprechend viele Anpassungen und Veränderungen vorgenommen werden - vielleicht eine Aufgabe für Panic Button, die für die Switch-Versionen von Wolfenstein 2, Rocket League, Warframe und Doom verantwortlich waren. Außerdem wäre es möglich, dass das Rollenspiel ähnlich wie Resident Evil 7 in Japan auf Switch via Game-Streaming-Dienst realisiert wird.The Witcher 3: Wild Hunt ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Eine Switch-Umsetzung ist bisher nicht offiziell angekündigt worden.Letztes aktuelles Video: Celebrating the 10th anniversary of The Witcher