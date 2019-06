The Witcher 3: Wild Hunt: Der Hexer startet sein Abenteuer auf Switch mit allen Erweiterungen - 4Players.de

Wie Bandai Namco mitteilt, wird Geralt von Riva noch dieses Jahr auf Switch für epische Abenteuer sorgen. In der "The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition" werden sich alle bisher veröffentlichen Inhalte und Erweiterungen befinden; sie wird physisch oder digital erhältlich sein.Dazu die Pressemitteilung:"Die in diesem Jahr sowohl digital als auch im Handel erscheinendewird mit dem Basisspiel sowie allen zusätzlichen Inhalten geliefert, der jemals veröffentlicht wurde. Dazu gehören sowohl die Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine, als auch alle 16 kostenlosen DLCs. Insgesamt bietet die Complete Edition über 150 Stunden Spielspaß, die damit erstmals wirklich mobil erlebt werden können. Das Spiel wird von Saber Interactive in enger Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED auf Nintendo Switch portiert.Zusätzlich zur Softwarekarte, die den gesamten Inhalt der Complete Edition enthält, wird die Box auch mit einer Reihe von physischen Extras geliefert: Das Kompendium zum Hexenuniversum, eine Karte der Spielewelt und Aufkleber."