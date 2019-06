The Witcher 3: Wild Hunt: Complete Edition: Angaben zur Switch-Umsetzung: Auflösung, Speicherkarte usw. - 4Players.de

540p handheld, 720p, with dynamic resolution enabled, on screen.



Nach der offiziellen Ankündigung von The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition für Nintendo Switch haben die Entwickler einige technische Spezifikationen der Umsetzung verraten. Die Switch-Fassung wird im Handheld-Modus in der Auflösung 540p laufen. Im TV-Modus liegt die Auflösung bei 720p - allerdings mit aktivierter dynamischer Auflösung, wodurch die Auflösung in manchen Bereichen automatisch abgesenkt wird, um die Bildwiederholrate zu erhöhen bzw. zu stabilisieren. Es ist außerdem das erste Switch-Spiel in Europa und Nordamerika, das auf einer 32-GB-Speicherkarte ausgeliefert wird. Die Umsetzung entsteht bei Saber Interactive in enger Zusammenarbeit mit CD Projekt Red. Die im E3-Trailer gezeigten Szenen stammen ebenfalls von der Switch-Fassung.Die in diesem Jahr sowohl digital als auch im Handel erscheinende The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition umfasst das Basisspiel, die Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sowie alle 16 kostenlosen DLCs.CD Projekt Red: "The Witcher 3: Wild Hunt ist das erste Spiel aus der Franchise, das auf einer Nintendo-Konsole veröffentlicht wird - und wird die Serie einem brandneuen Publikum vorstellen. Und jedem, der Geralt von Rivas letztes Abenteuer bereits gespielt hat, die Möglichkeit geben, dieses nun unterwegs erneut zu erleben. Die Veröffentlichung des Spiels auf Nintendo Switch wird auch den Status von Wild Hunt als meistverkaufter Titel der Serie weiter festigen, der derzeit mehr als die Hälfte der 40 Millionen verkauften Exemplare der Trilogie ausmacht."Letztes aktuelles Video: E3-Trailer Switch