The Witcher 3: Wild Hunt: Zahlreiche Screenshots aus der Switch-Version - 4Players.de

CD Projekt RED hat zahlreiche Schnappschüsse aus der Switch-Fassung von The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlicht, die wir uns für eine Vorschau auch schon genauer angeschaut haben - siehe auch das nachfolgende Video. Die Umsetzung für die Nintendo-Konsole wird am 15. Oktober als digitale und physische Complete Edition ( Details unter diesem Link) veröffentlicht, wie im Rahmen der gamescom bekannt wurde. Messebesucher haben die Möglichkeit, das Spiel am Nintendo-Stand in Halle 9 der Entertainment Area anzuspielen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau