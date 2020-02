The Witcher 3: Wild Hunt: Switch-Update verbessert Grafik und bringt Cross-Save-Funktion mit PC

Für die Switch-Version von The Witcher 3: Wild Hunt steht das versprochene, große Update auf Version 3.6 zum Download bereit. Das Update schraubt an der Performance des Rollenspiels auf der Nintendo-Konsole und nimmt stellenweise deutliche Verbesserungen im Bereich der Bildschärfe vor. Touch-Steuerung für Menüs, Benutzeroberfläche und Gwent wird nach der Installation ebenfalls unterstützt.Außerdem werden neue Grafikoptionen hinzugefügt, darunter Bewegungsunschärfe, Wasserqualität, Schärfentiefe, Anti-Aliasing, generelle Bildschärfe, chromatische Aberration und die Darstellungssichtweite der Vegetation. Darüber hinaus wird eine Cross-Save-Funktion mit PC (Steam und GOG.com) eingebaut. Man kann also seinen Speicherstand auf dem PC beginnen und auf Switch fortsetzen - oder umgekehrt. Auf dem PC verwendete Modifikationen könnten hingegen Probleme bei der Cross-Save-Kompatibilität verursachen. Divinity: Original Sin 2 bietet eine ähnliche Cross-Save-Funktion.Letztes aktuelles Video: Video-Test