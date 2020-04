The Witcher 3: Wild Hunt: Hat sich über 28 Millionen Mal verkauft; mehr als 6,5 Mio. Verkäufe im Jahr 2019

Screenshot - The Witcher 3: Wild Hunt (PC) Screenshot - The Witcher 3: Wild Hunt (PC) Screenshot - The Witcher 3: Wild Hunt (PC)

2015: ~9.471.830

2016: ~4.190.140

2017: ~4.401.408

2018: ~3.591.549

2019: ~6.619.718

2015: 29 Prozent

2016: 60 Prozent

2017: 74 Prozent

2018: 80 Prozent

2019: 82 Prozent

Im vergangenen Jahr (2019) verzeichnete CD Projekt die zweithöchste Anzahl an Verkäufen von The Witcher 3 seit dem Verkaufsstart des Rollenspiels im Jahr 2015. Die beliebteste Plattform war der PC mit einem Anteil von 53 Prozent an den Gesamtverkäufen (PS4: 26 Prozent; Switch: 11 Prozent; Xbox One: 10 Prozent). Neben den typischen Rabattaktionen war auch der Erfolg der Netflix-Serie ein positiver Einflussfaktor. Insgesamt wurden 82 Prozent der Editionen in digitaler Form verkauft. Die Quelle der Daten ist der jüngste Geschäftsbericht von CD Projekt.Konkrete Verkaufszahlen wurden nicht genannt, aber aus den Grafiken und dem Skalenniveau hat Pixelzähler DarkDetective via Resetera geschätzt, dass sich The Witcher 3: Wild Hunt mittlerweile über 28 Millionen Mal weltweit verkauft hat.Anzahl der Verkäufe pro Jahr:Anteil der digital vertriebenen Versionen am GesamtabsatzLetztes aktuelles Video: Video-Test