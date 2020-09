The Witcher 3: Wild Hunt: Verbesserte Version für PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt; Free-Upgrade für PC, PS4 und Xbox One

Cirilla hat geschrieben: ? vor 15 Minuten Kant ist tot! hat geschrieben: ? vor 20 Minuten So muss das. Braucht man für das Update die Version aus dem PSN oder reicht der Datenträger? So muss das. Braucht man für das Update die Version aus dem PSN oder reicht der Datenträger? Das wird komplett egal sein denn es ist ja ein Patch, hab noch nie gehört das eine Version (Physisch oder Digital) von einem Patch ausgeschlossen wurde Das wird komplett egal sein denn es ist ja ein Patch, hab noch nie gehört das eine Version (Physisch oder Digital) von einem Patch ausgeschlossen wurde

So sollte es sein, ja. Aber in dem Kontext PS5 Downward-Compability habe ich auch schon von Fällen gehört, wo das an einen Kauf im PSN gebunden war. Frag mich aber bitte nicht, wo das so gehandhabt werden sollte, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich auch mit von dem jeweiligen Publisher abhängen.Oder ich verstehe den ganzen Artikel falsch. Es geht doch darum, dass ich auf der PS5 die verbesserte TW3 Version mit der PS4 Disc (oder PS4 Version aus PSN) sozusagen spielen kann, oder?Oder bekomme ich auf der PS4 eine verbesserte Version? Weil du Patch gesagt hattest... Consider me confused.