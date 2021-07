The Witcher 3: Wild Hunt: "Mehrere kostenlose Downloadinhalte" auf Basis der Netflix-Serie geplant

Before you ask:

- the next-gen update will be free for everyone who already owns the game

- the DLCs are not exclusive to the next-gen version, they will be available for every version of the game (including PS4, Xbox One and Switch)



— The Witcher (@witchergame) July 10, 2021

CD Projekt Red hat bei der WitcherCon bestätigt, dass die Next-Generation-Version von The Witcher 3: Wild Hunt ab 19,01€ bei kaufen ) weiterhin im Laufe dieses Jahres für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Außerdem wird das Rollenspiel "mehrere kostenlose Downloadinhalte" spendiert bekommen, die von der Netflix-Serie inspiriert wurden. Das Next-Gen-Update wird kostenlos für alle Besitzer von The Witcher 3 auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Die neuen "DLCs" werden nicht exklusiv für die Next-Generation-Version zur Verfügung stehen. Alle Versionen sollen mit diesen Downloadinhalten versorgt werden (also PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S). Weitere Details wurden nicht verraten.Die "Complete Edition" von The Witcher 3 wird laut CD Projekt Red einige technische und grafische Verbesserungen des Basisspiels und der beiden Erweiterungen bieten, z.B. Raytracing und schnellere Ladezeiten. Sie wird als eigenständige Version für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen. Besitzer des Spiels auf PC, Xbox One oder PlayStation 4 erhalten ein kostenloses Upgrade auf die verbesserte Version, sobald diese verfügbar ist. Mit dem kostenlosen Update von der normalen Version auf die Next-Gen-Fassung wird die PC-Fassung außerdem HDR-Unterstützung spendiert bekommen. Die Next-Generation-Version von The Witcher 3: Wild Hunt wird nicht direkt bei CD Projekt Red entwickelt, sondern entsteht in Zusammenarbeit mit Saber Interactive. Saber Interactive hatte die Switch-Version des Rollenspiels umgesetzt.