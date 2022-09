The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Upgrade soll noch zum Ende des Jahres kommen

The Witcher 3: Wild Hunt – Next-Gen-Möglichkeiten sollen genutzt werden

Gratis-Upgrade und DLC-Gegenstände aus der Netflix-Serie

Das versprochene Upgrade für die PS5- und Xbox Series X|S-Konsolen soll auch weiterhin noch in diesem Jahr erscheinen. Dies lässt Entwickler CD Projekt RED nun durchscheinen.Im Zuge der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen für die erste Jahreshälfte versicherte uns CD Projekt-Präsident und Chief Executive Officer, Adam KiciÅ„ski, dass man sich für die verbesserte Version von The Witcher 3: Wild Hunt noch immer im zeitlichen Rahmen befinden würde. Mit einer solchen dürfen wir laut Angaben der Entwickler zum Ende des Jahres 2022 rechnen.Genau genommen heißt es in dem Statement: "Im vierten Quartal 2022 plant das Unternehmen auch die Veröffentlichung einer aktualisierten Version von The Witcher 3, die die Möglichkeiten der Next-Generation-Konsolen nutzt". Konkretere Details, allem voran zu einem möglichen Release-Datum, werden allerdings offen gelassen.Fans des dritten Witcher-Teils müssen sich also weiterhin gedulden und hoffen, dass dieses Mal alles glatt läuft. Denn eigentlich war die Veröffentlichung des The Witcher 3-Upgrades für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S bereits im vergangenen Jahr geplant. Aus dieser wurde bekanntermaßen nichts, so dass man das Release kurzerhand in das zweite Quartal 2022 verschob.Zu einer erneuten Verschiebung kam es dann erst im letzten April: Die Entwickler von CD Projekt gaben bekannt, dass man die weitere Entwicklung des Next-Gen-Upgrades des beliebten Titels fortan an intern laufen lassen möchte. Zuvor hatte man Entwicklerstudio Saber Interactive dafür eingespannt, welches den Titel bereits erfolgreich für die Nintendo Switch portiert hatte.Das Next-Gen-Upgrade von The Witcher 3: Wild Hunt soll im Übrigen für Besitzer der PC-, PS4- oder Xbox One-Version des Spiels kostenlos erhältlich sein. Alle anderen müssen die überarbeitete Fassung für die neuere Konsolengeneration käuflich erwerben.Diese soll sogar mit einigen brandneuen DLC-Gegenständen aufwarten, die von der erfolgreichen Netflix-Serienadaption inspiriert sein werden . Indes gibt CD Projekt RED bekannt, dass weitere The Witcher-Titel keinesfalls ausgeschlossen sind Letztes aktuelles Video: VideoTest