The Witcher 3: Wild Hunt: Kostenloses Next-Gen-Update erscheint im Dezember

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.



The Witcher: Kostenloses Update, dann neue Trilogie

Lange CD Projekt Red nur darüber gesprochen, aber jetzt gibt es endlich einen festen Termin. Die Rede ist vom Next-Gen-Update für The Witcher 3: Wild Hunt, welches schon seit 2020 angekündigt ist Das Update bringt Geralts finales Rollenspiel-Abenteuer vor allem technisch in die aktuelle Zeit. Erscheinen wird das Update in wenigen Wochen, genauer gesagt am 14. Dezember 2022 – und zwar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S.Mit dem Next-Gen-Update schafft The Witcher 3: Wild Hunt mitsamt beiden DLC-Erweiterungen den Sprung auf die jetzige Konsolengeneration. Dafür regnet es technische Verbesserungen, darunter die Unterstützung von Raytracing und verbesserte Ladezeiten. Zudem sollen ein paar Mods, die bisher nicht benannt worden sind, nativ ins Spiel implementiert werden.Zusätzlich werden neue kostenlose DLC-Inhalte veröffentlicht, die auf der Witcher-Serie von Netflix basieren. Wie umfangreich das ausfällt, halten die Entwickler noch geheim. Vorstellbar sind aber spezielle Waffen und Rüstungen, ähnlich wie das Edgerunners-Update für Cyberpunk 2077 Die DLC-Inhalte sollen übrigens zu einem späteren Zeitpunkt auch für die PlayStation 4- und Xbox One-Version veröffentlicht werden. Wann das der Fall sein wird, steht derzeit noch in den Sternen.Das Next-Gen-Update erscheint komplett kostenlos für alle Spieler. Wer The Witcher 3, ob mit oder ohne DLCs, besitzt, wird am 14. Dezember das Update herunterladen können. Auf der PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One könnt ihr dann auf eine native Version für die PlayStation 5 oder Xbox Series X | S umsteigen.Eine physische Verkaufsfassung der Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt soll ebenfalls kommen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Vermutlich wird der Release im ersten Quartal 2023 stattfinden. Mehr Infos zum Update wird es nächste Woche in einem speziellen Livestream auf dem Twitch-Kanal von CD Projekt Red geben. Ein genauer Termin folgt noch.Nach dem Update konzentriert sich das polnische Studio anschließend auf die Nachfolger von The Witcher 3: Wild Hunt. Immerhin befindet sich derzeit eine neue Trilogie in Arbeit , sowie ein Remake des ersten Serienteils Letztes aktuelles Video: VideoTest