The Witcher 3: Wild Hunt: Wann kommt das Next-Gen-Update auf die Nintendo Switch?

The Witcher 3: Next-Gen-Update auf der Nintendo Switch verzögert sich

Switch-Version muss auf einige Features verzichten

Nächste Woche soll das Next-Gen-Update von The Witcher 3 auf den Konsolen und dem PC erscheinen. Doch neuen Infos zufolge ist die Nintendo Switch vorerst ausgeschlossen.Wie die Entwickler von CD Projekt Red nun durchscheinen lassen, soll es auf dem Handheld-Hybriden des japanischen Spieleherstellers nicht direkt zum Veröffentlichungstermin zur Verfügung stehen. So kommt es, dass wir uns auf der Nintendo Switch also noch eine Weile gedulden müssen, ehe wir Hand am Next-Gen-Update von The Witcher 3 anlegen dürfen.Wie Eurogamer im Austausch mit CD Projekt Red in Erfahrung bringen konnte, gibt es bislang "kein spezifisches Release-Datum" für die Nintendo Switch-Version des Next-Gen-Updates von The Witcher 3: Wild Hunt. Das einzige, was wir bislang konkret wissen, ist, dass es "später als am 14. Dezember" erscheinen soll.Entwickler Ryu Underhill erklärt darüber hinaus, dass das Team hart daran arbeiten würde, das Upgrade auch für Switch-Spieler so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen möchte man in der näheren Zukunft mit uns teilen. Zum Release des Next-Gen-Updates von The Witcher 3 sollen Spieler allerdings die "selben Fixes und zusätzliche Inhalte" erwarten, wie es sie auf den anderen Plattformen wie beispielsweise der Xbox One oder der PlayStation 4 geben soll. Somit bekommt die Switch neben Cloud-Speicher- und Cross-Progression-Optionen auch den brandneuen Netflix-DLC versprochen, der laut Eurogamer etwa eine halbe Stunde lang Spielspaß bieten soll.Aus offensichtlichen Gründen macht die Nintendo Switch-Version von The Witcher 3s Next-Gen-Überarbeitung einige Abstriche. So stehen Features, die visuelle, technische oder das Gameplay betreffende Verbesserungen bieten, lediglich den Plattformen der neueren Generation zur Verfügung.Wenn euch schon jetzt interessiert, w as alles neu im Next-Gen-Update von The Witcher 3 ist , haben wir eine passende Zusammenfassung parat.Letztes aktuelles Video: VideoTest