The Witcher 3: Wild Hunt: Genaue Release-Zeit des Next-Gen-Updates

Was steckt im Next-Gen-Update drin?

Nur noch wenige Tage, dann erstrahlt Hexer Geralt so schön wie nie zu vor: Der Release des Next-Gen-Updates für The Witcher 3: Wild Hunt steht bevor. Aber wann genau fällt der Startschuss?Bekannt ist, dass das Update am 14. Dezember veröffentlicht. Mittlerweile hat Entwickler CD Projekt Red jedoch via Twitter noch einmal ganz genau kommuniziert, wann ihr mit dem großen Update rechnen könnt.Demnach dürfen sich Besitzer einer PlayStation 5 freuen, denn für die Sony-Konsole erscheint das Next-Gen-Update bereits um Mitternacht. Für die Xbox Series X | S und den PC müssen Fans hingegen eine Stunde länger warten. Auf den beiden Plattformen findet der Release um 01:00 Uhr am 14. Dezember statt.Wie zuvor angekündigt wird das Update kostenlos für alle Besitzer eines Exemplars von The Witcher 3 bereitgestellt – unabhängig davon, ob ihr die beiden kostenpflichtigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine besitzt oder nicht. Wer hingegen das Rollenspiel noch gar nicht sein Eigen nennt, kann mit dem Release des Updates direkt die Next-Gen-Version erwerben.Lediglich die Nintendo Switch geht vorerst leer aus. Zwar wird auch hier bereits an dem Next-Gen-Update gearbeitet, aber der Release findet definitiv erst irgendwann nach dem 14. Dezember statt Die offensichtlichste Neuerungen im Next-Gen-Update für The Witcher 3 betreffen die visuelle Seite: Mit verbesserten Texturen, einer überarbeiteten Beleuchtung, hinzugefügten Details und der Unterstützung von Raytracing kommt Hexer Geralt im Jahr 2022 an.Darüber hinaus bietet das Next-Gen-Update auch neue spielerische Inhalte. So gibt es nun eine Quest, mit der ihr die Rüstung aus der Netflix-Serie zu The Witcher freischalten könnt. Hinzu kommen viele kleinere Verbesserungen, darunter ein umfangreicher Fotomodus und die feste Integration bestimmter Modifikationen.Eine Übersicht über die größten Änderungen des Next-Gen-Updates haben wir für euch an anderer Stelle bereits festgehalten.Letztes aktuelles Video: VideoTest