The Witcher 3: Wild Hunt: Patch-Notes zum Next-Gen-Update zeigen die wichtigsten Änderungen

The Witcher 3: Die Patch-Notes des Next-Gen-Updates

Anzahl der dargestellten Hintergrund-Charaktere

Schatten-Qualität

Grasdichte

Texturen-Qualität

Sichtbarkeit für Laub

Terrain-Qualität

Wasser-Qualität

Level an Details

The Witcher 3 HD Reworked Project von HalkHogan

HD Monsters Reworked von Denroth

Immersive Real-time Cutscenes von teiji25

Nitpicker's Patch von chuckcash

World Map Fixes von Terg500

Full Combat Rebalance 3 von Flash_in_the_flesh

Release ab Mitternacht

Am 14. Dezember erscheint das Next-Gen-Update für The Witcher 3: Wild Hunt und bringt Hexer Geralt in das aktuelle Spielejahr. Welche Änderungen euch im Detail erwarten, haben die Entwickler jetzt mit den Patch-Notes bekanntgegeben.Das Next-Gen-Update wird vorerst nur auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X | S veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen aber auch die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und Xbox One von einigen Änderungen des Updates profitieren. Ein Termin steht aber derzeit noch aus.Die größten Neuerungen mit dem Next-Gen-Update betreffen die Optik von The Witcher 3: Wild Hunt. Nach der Installation erwarten euch verbesserte Texturen, sowie die Unterstützung von Raytracing (nicht auf Xbox Series S). PC-Spieler können im Gegensatz zur PS5 und Xbox Series X | S außerdem noch die Einstellung "Ultra+" aktivieren, wodurch folgende Bereiche noch zusätzlich verbessert werden:Darüber hinaus unterstützt The Witcher 3 Nvidia DLSS 3.0, sofern ihr eine Grafikkarte der GeForce RTX 4000-er Reihe euer Eigen nennt. Alternativ steht sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen AMD FSR 2.1 zur Verfügung.Das Next-Gen-Update implementiert außerdem einige Mods nativ ins Spiel. Gemäß der Patch-Notes handelt es sich dabei um:Zu guter Letzt bietet das Next-Gen-Update außerdem eine neue Quest in Velen, die Unterstützung von Cross-Progression, einen Fotomodus und viele weitere Verbesserungen. Alle Änderungen, die die Entwickler vorab kommunizierten, findet ihr den Patch-Notes auf der Witcher-Webseite Lange warten müsst ihr auf den Release des Next-Gen-Updates nicht mehr. PlayStation 5-Spieler dürfen bereits ab dem 14. Dezember um 00:00 Uhr mit dem Download loslegen. Für PC- und Xbox-Spieler geht es eine Stunde später los, wie wir zuletzt berichteten Das Next-Gen-Update ist, abseits von vermutlich ein paar kleineren Hotfixes, das letzte große Update für The Witcher 3: Wild Hunt. Danach will sich Entwickler CD Projekt einerseits der Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty widmen, in der unter anderem Idris Elba mitspielt , und andererseits der neuen The Witcher-Trilogie Letztes aktuelles Video: VideoTest