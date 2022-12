The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Update sorgt für Abstürze & Performance-Probleme

The Witcher 3: Kostenloses Next-Gen-Update erzwingt reihenweise Rollbacks

Workaround für Next-Gen-Version – Entwickler äußern sich zu den Startschwierigkeiten





We are aware of the issues PC players have been reporting since last night's release of the update. We are actively investigating all of the reports and will be providing an update on particular issues as soon as possible. Thank you for your patience!



— The Witcher (@witchergame) December 14, 2022

Es ist nicht alles Gold, was glänzt: Zwar stößt das Next-Gen-Update von The Witcher 3 weitestgehend auf positive Resonanz, jedoch gilt dies nicht gleich für die gesamte Spielerschaft.Kaum wurde die überarbeitete Version des Rollenspiel-Hits aus dem Jahre 2015 auf den Konsolen und dem PC veröffentlicht, schon gibt es die ersten Klagen. So scheint es, als würde das Next-Gen-Update von The Witcher 3 bei gleich mehreren Spielern für Performance-Probleme und Abstürze ihres Systems sorgen.Während das kostenlose Upgrade von The Witcher 3 auf der einen Seite mit Lob überschüttet wird, bemängeln reihenweise unglückliche Spieler, die das Next-Gen-Update selbst mit leistungsstarker Hardware wie einer RTX 3080-Grafikkarte spielen, die schwache Performance der überarbeiteten PC-Version. Von wackeligen Bildraten, merkwürdigen HUD-Glitches und sogar kompletten Abstürzen ist dabei die Rede, wie unter anderem auch Gamespot berichtet Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, euer Spiel vorerst zu "retten": Ohne großen Aufwand könnt ihr einen Rollback auf die klassische Version mit dem Patch 1.32 durchführen, bis CD Projekt Red die fatalen Fehler ausgebügelt hat.Werdet auch ihr von den Problemen geplagt, könnt ihr unter den Einstellungen in Steam ganz einfach zur alten Version von The Witcher 3 zurückkehren. Dafür wählt ihr unter den "Eigenschaften" des Spiels den Punkt "Beta" aus und entscheidet euch für die Classic-Beta-Option aus dem Menü. So aktualisiert Steam eure The Witcher 3-Datei automatisch mit der Last-Gen-Version des Titels, die von den Problemen nicht betroffen ist.Wer die Next-Gen-Version von The Witcher 3 partout nicht aufgeben möchte, für den gibt es auch einen Workaround, der möglicherweise Erfolg bringen könnte: Wie verschiedene Reddit-Nutzer vorschlagen, könnt ihr ganz einfach das Raytracing sowie einige andere optionale Funktionen bei der Bildrate deaktivieren, um dem Stottern des Spiels entgegenzuwirken.Indes äußern sich auch die Entwickler von CD Projekt Red zu den Startschwierigkeiten. Man würde die Beschwerden aktiv beobachten und bereits an einem Update arbeiten, wie man über Twitter bekannt gibt:Auch wir haben das Next-Gen-Update von The Witcher 3 angespielt und schildern an anderer Stelle unseren ausführlichen Ersteindruck . Über die wichtigsten Änderungen informieren euch darüber hinaus die offiziellen Patchnotes zu The Witcher 3 im Next-Gen-Look. Letztes aktuelles Video: VideoTest